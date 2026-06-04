UFFICIALE – Ssc Napoli, risolto il contratto di Conte. La nota: “Grazie mister”

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto di aver risolto il contratto di Antonio Conte. Il tecnico, lascia dopo due stagioni alla guida dei partenopei, con cui ha vinto uno scudetto ed una supercoppa italiana. Di seguito, la nota.

“La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie, mister!”