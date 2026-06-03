UFFICIALE – Il Napoli ha riscattato Hojlund dal Manchester United, il comunicato

Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata da pochissimi minuti: il Napoli ha riscattato Rasmus Hojlund dal Manchester United. Con la qualificazione in Champions dei partenopei, è scattato l’obbligo di riscatto nei confronti del danese. Dopo aver versato i primi 6 milioni sotto forma di prestito oneroso, Aurelio De Laurentiis si impegnerà a versare 44 milioni di euro ai Red Devils, cifra complessiva dell’obbligo. In maglia azzurra, Hojlund ha totalizzato 44 presenze condite da 16 gol, oltre ad aver vinto una Supercoppa Italiana da grande protagonista. Di seguito, la nota diffusa dalla società sul proprio sito ufficiale.

“La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all’esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni, Rasmus”.