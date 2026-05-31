Rabiot in orbita Napoli ? Pedullà – “Il francese vuole ricongiungersi con Allegri, si aspetta il Milan”

Arrivano importanti novità di mercato per il Napoli che, dopo l’ormai imminente approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina, starebbe già muovendo i primi passi per esaudire le richieste del tecnico livornese. A parlarne è Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, che sui suoi canali social ha riportato l’interesse del club azzurro per Adrien Rabiot. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Rabiot ha dato la disponibilità ad Allegri. Il Napoli lo aveva sondato anche ai tempi del Marsiglia, ma il Milan ha sempre avuto la precedenza. Adesso bisognerà aspettare le decisioni del club rossonero quando saranno stato risolti gli altri problemi”.