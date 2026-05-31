Lukaku: “Mi sento in forma, ho raggiunto i 35,5 km/h in alcuni test di velocità”

Durante il ritiro con la Nazionale Belga, l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano belga Het Nieuwsblad. Ecco le sue parole. “Mi sento sempre più in forma: di recente abbiamo svolto alcuni test di velocità e ho raggiunto i 35,5 km/h. L’ultima volta che ero arrivato a questi livelli di rapidità é stato diversi anni fa. L’unica cosa che mi manca é il ritmo partita, ma con la Nazionale stiamo facendo tutto il possibile per recuperarlo. Organizzano anche gare apposta per me“.