Il Mattino – Infortunio Gilmour, ecco quando dovrebbe rientrare

Brutta tegola per il Napoli e soprattutto per la Nazionale Scozzese: a causa di un infortunio al ginocchio nella partita di ieri contro il Curacao, Billy Gilmour salterà il Mondiale che si terrà quest’estate negli USA, in Messico e in Canada. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, c’é interessamento del legamento: al suo rientro a Napoli, il calciatore comincerà le terapie riabilitative. Il ginocchio sarà valutato dallo staff medico azzurro e, dopo che il trauma iniziale sarà passato, Gilmour dovrà sottoporsi a nuovi controlli per accertare l’entità dell’infortunio.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, sempre secondo Il Mattino, Gilmour spera di poter tornare a disposizione per il ritiro a Dimaro (17 luglio-27 luglio). Tuttavia, se la lesione dovesse avere conseguenze peggiori, il Napoli rischia di perdere l’ex centrocampista del Brighton per i prossimi 3-4 mesi. Ciò costringerebbe il club Partenopeo a dover intervenire sul mercato per cercare un sostituto.