GdS – Ecco perché De Bruyne aveva scelto il Napoli

Dopo le parole rilasciate da Kevin De Bruyne sul suo ormai ex allenatore Antonio Conte, La Gazzetta Dello Sport svela un retroscena sull’arrivo del centrocampista belga al Napoli l’estate scorsa. Secondo il quotidiano, De Bruyne aveva scelto il Napoli e rifiutato le ricche offerte dalla Saudi Pro League e la MLS (Major Soccer League, ovvero il campionato di calcio statunitense), dopo aver lasciato il Man City a parametro zero, per continuare a giocare in Europa e vivere le emozioni delle notti di Champions League ma soprattutto per divertirsi, cosa che non sembra sia riuscito a fare sotto la guida di Conte.