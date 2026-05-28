Sky – Addio Italiano al Bologna non cambia le carte in tavola: Allegri prima scelta di ADL

Nonostante la separazione ufficiale tra il Bologna e Italiano, il Napoli accelera per Massimiliano Allegri. Come riportato da Sky Sport, ADL ha deciso di puntare forte sull’ex Milan per sostituire Conte, mentre Italiano è diventato la seconda scelta. Nelle ultime ore intensificati i contatti tra le parti, gli azzurri hanno pronto un biennale fino al 2028. L’addio di Italiano non ha cambiato le carte in tavola, Max resta il nome più concreto, si proverà a chiudere in tempi brevi per programmare la nuova stagione.