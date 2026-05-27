Sky – Panchina Napoli, resiste la pista dei due tecnici: oggi nuovi contatti con Allegri. Sarà ADL a decidere

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Ac Milan

Per la panchina del Napoli è un testa a testa tra Italiano e Allegri. In attesa di conoscere l’esito dell’incontro dell’allenatore di Ribera con il Bologna, la dirigenza azzurra avrà nuovi contatti con Max in giornata. Si è già trovata una bozza d’accordo per due stagioni. Dunque, resiste la pista dei due tecnici. Gli azzurri non vogliono sbagliare scelta, per questo veranno analizzati i pro e i contro di entrambi i profili. In ogni caso, l’ultima parola spetterà ad Aurelio De Laurentiis. Lo riporta il giornalista ed esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.

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