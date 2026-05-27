Italiano, parla il Ds del Bologna: “Non siamo stati avvertiti dell’incontro con il Napoli. Vogliamo proseguire con lui”

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttobologna. Qui, ha parlato a proposito dell’incontro dell’entourage di Italiano con il Napoli, svelando che i rossoblù – in quanto società – non sono stati informati. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Incontreremo il mister e dopo comunicheremo quello che sarà. Sorpresi da quanto appreso ieri? Fa parte del nostro mondo, ma non è vero che ci avevano avvertito. Aspettiamo di sapere cosa ci dirà e vedremo il da farsi. Il contratto scade tra un anno? Ci dispiacerebbe molto se ci dicesse di voler andare, con lui avremmo maggiori possibilità di tornare in Europa. Incontro col Napoli? Dobbiamo capire se è andato il mister in persona o solo gli agenti, la nostra idea non cambia e vogliamo continuare con lui. Ogni ora cambiano le notizie, pare che Allegri sia ancora in corsa, vediamo. Le tempistiche? Ci sta che ci siano due settimane di movimenti dopo i risultati di domenica con il Milan fuori dalla Champions”.