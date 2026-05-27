CdS – Italiano supera Allegri: è in pole position per la panchina del Napoli

Nella giornata di ieri, Vincenzo Italiano ha superato Massimiliano Allegri nella corsa a due per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i contatti con gli agenti del tecnico del Bologna sono stati positivi. Tuttavia, c’è da risolvere la pratica con i felsinei: incontro fissato per domani. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Ieri a Roma è andato in scena un incontro con Diego Nappi e Francesco Caliandro, gli agenti di Italiano, per comprendere e analizzare lo stato delle cose. Contatti positivi, tanto che la sensazione finale di giornata è stata quella del sorpasso su Allegri, ma Vincenzo ha ancora un anno di contratto con il Bologna e domani è in programma la riunione con il club di Saputo. In un solo concetto: a differenza di Max, sollevato lunedì dall’incarico di allenatore del Milanbdopo il restyling generale che Cardinale ha operato azzerando anche la dirigenza (Tare, Furlani e Moncada), non è libero. Ma il Napoli ha comunque cominciato a muovere i primi passi concreti così come aveva fatto con Allegri e il suo agente Branchini”.