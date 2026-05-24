Tuttosport – Nuovi dettagli sul perché Conte ha deciso di lasciare il Napoli

Come tutti sappiamo, la partita di oggi tra Napoli e Udinese in programma alle 18 allo Stadio Maradona sarà l’ultima di Antonio Conte da allenatore del Napoli. Il tecnico pugliese lascerà il club Partenopeo dopo due stagioni in cui ha conquistato uno Scudetto (2024/25) e una Supercoppa Italiana (2025/26). Secondo quanto riportato dal quotidiano TuttoSport, Conte avrebbe scelto di lasciare il Napoli perché non contento del piano di ridimensionamento che il Presidente dei Partenopei, Aurelio De Laurentiis, gli ha proposto qualche settimana fa.

Sempre secondo TuttoSport, Conte vuole restare alla guida di squadre che investono molto, come ha fatto il Napoli questa stagione. De Laurentiis, invece, ha la necessità di far quadrare i conti in virtù anche della regola del Costo Allargato del Lavoro. Questa regola impone che i costi non devono superare il 70% dei ricavi prodotti.