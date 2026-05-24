SKY Sport – Le probabili formazioni di Napoli-Udinese: ecco chi gioca in porta

Si chiude oggi il campionato di Napoli e Udinese, così come si chiude l’avventura di Antonio Conte da allenatore della squadra Partenopea. Le due squadre si affrontano oggi alle 18 allo Stadio Maradona: il Napoli vuole blindare il secondo posto (Milan e Roma sono a -3), mentre l’Udinese vuole chiudere al decimo posto un’ottima stagione. La redazione di SKY Sport, intanto, anticipa quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita di oggi.

Conte dovrebbe confermare il 3-4-2-1 così come Meret in porta, preferito a Milinkovic-Savic come nella trasferta di Pisa nel turno precedente. La difesa dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, mentre Beukema dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo, rientra dalla squalifica Politano che dovrebbe giocare sulla fascia destra, mentre sulla fascia sinistra Spinazzola sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Gutierrez: a completare il reparto dovrebbero esserci Lobotka e McTominay come centrocampisti centrali. Infine, l’attacco dovrebbe essere affidato al solito Hojlund, con Elmas e Alisson Santos alle sue spalle sulla trequarti.

Per quanto riguarda l’Udinese, Runjaic dovrebbe schierare un 3-5-2 con Okoye in porta e il tridente Solet-Kristensen-Kabasele in difesa. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Ehizibue e Arizala come esterni, mentre Miller, Karlstrom e Atta dovrebbero giocare in mezzo: l’attacco, invece, dovrebbe essere affidato alla coppia Buksa-Davis.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Arizala; Buksa, Davis. All. Runjaic