Conte: “Bisogna stare qui per capire il Napoli e il popolo napoletano. I ragazzi meritano di finire bene”

Ecco le dichiarazioni a Dazn nel pre partita di Napoli – Udinese di Conte in quella che potrebbe essere la sua ultima partita da allenatore del Napoli:

Sulle emozioni provate a Napoli: “L’ho detto anche in conferenza post Pisa che bisogna stare qui per capire il Napoli e il popolo napoletano. C’è un ambiente molto forte e passionale dove tutto viene esaltato al massimo e tante volte diventa più difficile di altre piazze perche devi gestire l’ambiente e non è facile vincere qua”.

Sulle sue emozioni per la partita di oggi: La prima emozione è quella che ho sempre cioè di fare una buona partita e ottenere un buon risultato. Dobbiamo finire bene il campionato in cui sono state fatte cose importanti. I ragazzi meritano di finire bene e speriamo possa essere cosi”.