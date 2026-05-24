Cds – “Napoli, Adl fa muro ma il fondo americano insiste: pronto un progetto stile Real Madrid, i dettagli”

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: il Napoli non è in vendita, ma il gruppo di investitori americano, di nome Underdog Global Partners, fa sul serio. Emissari del gruppo, che sono stati avvisati in città, come testimoniato da diversi scatti pubblicati sui loro canali social, hanno le idee chiare. Non solo l’obbiettivo è l’acquisizione delle quote di maggioranza del club, ma di investire pesantemente su infrastrutture nel territorio: si vorrebbe creare un progetto simile a quello del Real Madrid: una polisportiva che unirebbe il calcio con il basket, con l’acquisizione dello Stadio Maradona e la realizzazione di un nuovo centro sportivo. Insomma, il fondo americano fa sul serio, sta ad Adl decidere se allentare la presa o meno. A ripotarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.