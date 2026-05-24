Aurelio De Laurentiis compie 77 anni: auguri presidente!

Oggi, 24 maggio, è una data speciale: infatti è il compleanno del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che compie 77 anni. Da oltre 20 alla guida del Napoli, è riuscito a compiere un vero e proprio miracolo dal momento in cui ha acquisito il club. Grazie alle sue incredibili capacità imprenditoriali, a una gestione finanziaria impeccabile, sempre volta all’auto sostentamento e virtuosità, è riuscito a riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano, culminato con la vittoria dei due scudetti in tre anni. Un traguardo impressionante, raggiunto grazie ad una progettualità e visione volta al lungo termine, con la capacità di comprendere il momento giusto per affondare il colpo.

Oggi si ritrova nelle mani un club sanissimo, competitivo e appetibile per gli investitori di tutto il mondo, come testimoniato dai recenti rumors in merito all’interesse di un fondo americano.

I dati parlano chiaro: 2 scudetti, 3 coppe italia, 2 supercoppe italiane, quasi sempre in Europa: meglio di così è veramente difficile.

Grazie presidente, e tanti auguri!