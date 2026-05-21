Sky Sport – Il Napoli è irritato con Sarri per le continue perdite di tempo, in questo momento ha virato forte su Allegri e Italiano

Come riportato da Sky Sport il Napoli è abbastanza irritato con Sarri per le riflessioni che sta facendo in queste ore il tecnico che è corteggiato fortemente dall’Atalanta di Giuntoli. Il Napoli è su Sarri da tempo, e il suo continuo temporeggiare ha fatto irrigidire la società azzurra. Per questo motivo si sta facendo una virata in questo importante su altri profili. Uno è quello di Allegri per capire che evoluzione potrebbe avere, l’altro è quello di Vincenzo Italiano. Italiano è un candidato che dobbiamo tenere in maniera importante nella cerchia che vede Sarri, Allegri e anche Grosso, anche se il tecnico del Sassuolo solo in maniera marginale.