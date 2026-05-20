Repubblica – Conte, parole da brividi: “Napoli mi è rimasta dentro, per la prima volta ho vissuto la città”

L’avventura di Antonio Conte a Napoli è giunta ai titoli di coda. Il tecnico, lascerà la guida della panchina dopo aver disputato l’ultima partita stagionale contro l’Udinese. Intanto, come riporta La Repubblica, ieri si è incontrato a Palazzo San Giacomo con il sindaco Gaetano Manfredi, così da porgergli un saluto. Qui, stando al quotidiano, ha affermato al primo cittadino quanto segue: “Napoli mi è rimasta dentro, mi resterà un grande ricordo. Ho un legame fortissimo per Napoli, una città bellissima, per la prima volta ho vissuto in pieno la città“. Il quotidiano poi prosegue: “L’allenatore – a quanto si apprende – ha sottolineato al primo cittadino quanto la città sia positivamente cambiata in questi anni e ha ribadito il suo amore per Napoli, per la sua gente e le sue bellezze. Il sindaco Manfredi ha ribadito che Conte sarà sempre il benvenuto”.