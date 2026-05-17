Pisa – Napoli 0-3: le parole di McTominay e Rrahmani a DAZN

Il centrocampista scozzese del Napoli Scott McTominay e il difensore kosovaro del Napoli Amir Rrahmani, hanno rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della partita tra Pisa e Napoli terminata 0-3 per gli ospiti. Ecco le loro parole:

McTominay: “Quest’anno quello che abbiamo fatto in campo ha pagato, il prossimo anno vogliamo fare il meglio in Champions League. Lavoro anno dopo anno per dare il meglio per la mia squadra“.

Rrahmani: “Ormai siamo abituati con Conte, sta qua da 2 anni e stiamo dando tutto come lui. Questa stagione é stata complicatissima, tanti infortuni incluso il mio, ci sono stati momenti in cui é stato molto difficile gestire gli infortuni. Alla fine penso che abbiamo meritato di finire in questo modo il campionato“.

McTominay: “Da quando sono arrivato, i tifosi del Napoli mi hanno dato tantissimo, solo pensare all’energia dei tifosi mi fa venire la pelle d’oca. Non mi rendo conto di essere una leggenda, non penso a questo, ma gioco e faccio tutto per il bene dei tifosi. Non solo Conte, anche il suo staff mi sta dando tantissimo: vogliamo continuare a far bene anche per loro ed é grazie a loro che stiamo rendendo in questo modo“.