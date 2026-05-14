UFFICIALE – C’è l’ok della Prefettura, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12. Spostata anche Pisa-Napoli

È arrivato l’ok della Prefettura di Roma: il Derby della Capitale si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. Riporta Sky, è stata accettata la proposta della Lega Serie A di anticipare l’inizio della partita alle ore 12, e allo stesso tempo di posticipare l’inizio della finale Atp degli Internazionali di Roma alle ore 17:30, così da evitare un afflusso enorme di tifosi. Insieme alla stracittadina romana, sono state anticipate allo stesso orario anche Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma, perché si rispetti la regola della contemporaneità.