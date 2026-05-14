Di Marzio: “Nessun accordo tra Serie A e prefettura per l’orario delle partite della corsa Champions”

Era previsto per oggi pomeriggio l’accordo tra Lega Serie A e Prefettura per la decisione riguardante le sfide che valgono la Champions league e che rischiano di far avvenire in contemporanea la finale degli internazionali di Roma di tennis e il derby della Capitale. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime notizie sul proprio profilo: “Non è stato trovato un accordo tra la Lega di Serie A e la Prefettura che consentisse di ritirare il ricorso. Intanto, si registra la preoccupazione per un’eventuale protesta dei tifosi della Roma se il derby dovesse giocarsi di lunedì sera, con fischio d’inizio alle 20:45. I tifosi della Lazio avevano già annunciato una contestazione nei confronti della società biancoceleste, non entrando all’Olimpico. Potrebbe così esserci una situazione allarmante e di tensione per l’ordine pubblico all’esterno dello stadio con le tifoserie e i gruppi ultras di Roma e Lazio che potrebbero anche venire a contatto. Intanto, si attende la decisione del Tar in merito al ricorso presentato”. Al momento non è ancora stata una decisione precisa da parte del Tar che doveva avvenire in giornata.