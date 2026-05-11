Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali. De Bruyne non convocato: il motivo

Il Napoli affronta il Bologna nel posticipo che chiude la 36esima giornata di campionato. Alcuni novità di formazione per Antonio Conte, che schiera capitan Di Lorenzo al rientro dall’infortunio e Giovane dal primo minuto. Kevin De Bruyne non farà parte del match per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
Bologna (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Castro. All. Italiano