Conte in conferenza: “Quando non puoi vincere non devi perdere. Ora testa alle ultime due”

“Quando non puoi vincere non devi perdere. Questo è un risultato negativo che ci riporta con i piedi per terra, mancano due partite e dobbiamo cercare di chiudere bene questo campionato. Nonostante la sconfitta non abbiamo corso molti rischi nel secondo tempo, brucia prendere gol nel finale ma non abbiamo fatto una brutta partita”.

“Da inizio stagione stiamo cercando una soluzione tattica che potesse far coesistere i nostri migliori giocatori. Gli infortuni ci hanno penalizzato molto, abbiamo ancora Neres ai box che si è infortunato nel suo momento migliore. I ragazzi sono stati comunque bravi a tenerci sempre a galla. Ora dobbiamo chiudere bene andando in Champions”.

“Non penso ci saranno cambiamenti tattici, mancano due partite e non cambieremo tanto per cambiare. L’anno prossimo si vedrà, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie che ci hanno portato a stare lì. Dobbiamo assicurare una posizione Champions al club perché è troppo importante. Ci vuole un po’ anche per far rientrare al top tutti gli infortunati. Pensiamo alle prossime due e poi tireremo le somme”.