Futuro Manna, Romano – “La Roma in pressing per il ds, ma Adl fa muro: per lui è fondamentale”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sui suoi canali social ha riportato delle importanti novità in merito al futuro di diversi direttori sportivi, tra cui quello di Giovanni Manna. Andrà alla Roma? Ecco quanto evidenziato dal famoso giornalista:

“Cristiano Giuntoli è in dirittura d’arrivo come nuovo direttore sportivo dell’Atalanta, notizia importante di un direttore che ha vinto lo scudetto al Napoli, è stato alla Juventus e anche all’estero. È un primo pezzo di un estate che vedrà un puzzle di direttori. Bisognerà capire la situazione della Roma, che apprezza tanto Giovanni Manna, che però per il Napoli è un pezzo importantissimo del progetto. Per Aurelio De Laurentiis è un pezzo fondamentale del progetto. Quindi non è semplice come sembra, ma l’apprezzamento della Roma è assolutamente confermato e soprattutto da parte di Gian Piero Gasperini, che ha grande stima di lui. Dalla Roma andrà via Ricky Massara, ci si aspetta una separazione: è uno dei tre nomi considerati dal Marsiglia per il ruolo di ds“