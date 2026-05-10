Futuro Conte, Il Mattino – “Contatti con Adl, c’è apertura per la permanenza! Si vuole evitare lo scontro, i dettagli”

Il Napoli potrebbe continuare con Antonio Conte sulla panchina anche nella prossima stagione. Infatti, secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico azzurro avrebbe dato dei segnali positivi in merito a una possibile permanenza anche nella prossima stagione. Conte, infatti, è fortemente motivato dal progetto preso in causa due anni fa, e sarebbe pronto a restare a patto che il presidente Aurelio De Laurentiis non decida di attuare un forte ridimensionamento in termini di acquisti e di costi. Tuttavia, un lieve taglio sarebbe accettato dal tecnico leccese, che sarebbe pronto a fare a meno di qualche giocatore con un ingaggio pesante, come Romelu Lukaku. Insomma, si evuole vitare la rottura e lo scontro, i rapporti sono sereni e i presupposti per continuare a sognare ci sono tutti.