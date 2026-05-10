Clamoroso Il Mattino – “Il Napoli pensa seriamente a Leao! Ecco i dettagli”

Ha del clamoroso la notizia riportata dall’edizione odierna de Il Mattino: il Napoli avrebbe effettuato dei sondaggi per comprendere gli eventuali costi dell’operazione che porterebbe Rafael Leao a vestire la maglia azzurra. Però, secondo quanto evidenziato dal quotidiano, ci sarebbero due problemi che potrebbero rendere la trattativa complicata: lo stipendio del calciatore, che si aggira sui 8,9 milioni di euro lordi, e il prezzo del cartellino, con il Milan che valuta il talento portoghese circa 40 milioni di euro. Da vedere se il club azzurro si deciderà ad approfondire la trattativa o meno.