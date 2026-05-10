Caso razzismo Davis-Dossena, il difensore sui social – “Essere accusato mi rattrista e mi ferisce”

Il caso Davis-Dossena non sembra placarsi. Infatti, il difensore del Cagliari ha risposto sui social alle accuse del giocatore dell’Udinese, che lo accusato di aver usato un epiteto gravissimo nei suoi confronti. Ecco il messaggio del giocatore della squadra sarda:

“Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce: è un’accusa molto pesante, mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi ad un’altra persona, un collega, con un insulto di quel tipo E’ la prima volta che mi capita una situazione del genere nella quale mi devo difendere da un’accusa infamante. Un comportamento del genere è quanto di più lontano dalla mia cultura ed educazione”.