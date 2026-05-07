CdS – Verso Napoli-Bologna, Vergara verrà valutato. Olivera pronto a tornare, ancora out Neres

Il Napoli prepara la prossima partita di campionato, che si giocherà contro il Bologna. A Castelvolturno, si sta puntando al recupero di Antonio Vergara, le cui condizioni saranno valutate. In caso non dovesse farcela per la gara di lunedì, punterà il Pisa. Va invece verso il rientro Mathias Olivera, mentre David Neres è ancora out. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Verso il Bologna, gara che può valere l’aritmetica della qualificazione in Champions con una vittoria (da ieri al via la vendita libera, molti settori sono ancora disponibili), andranno valutate le condizioni di Vergara, penultimo a dover rientrare oltre a Neres, ancora out. Il giovane Antonio spera di farcela per lunedì, si vedrà. Nel caso, rientrerà contro il Pisa. Verso il recupero, invece, Olivera, fuori sabato a Como per un affaticamento muscolare. Caso a parte, ovviamente, Lukaku, da martedì in sede e impegnato in un lavoro individuale dopo il periodo in Belgio”.