CdS – Lukaku, confronto sereno con Conte. E non sarà messo fuori rosa

Romelu Lukaku è ieri tornato a Castel Volturno, dove ha avuto modo di poter parlare con Antonio Conte dopo la frattura avvenuta negli ultimi giorni. E questo confronto, riporta Il Corriere dello Sport, è stato sereno. Per il momento, il belga si allenerà a parte, ma non andrà fuori rosa come si era ipotizzato inizialmente. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Romelu Lukaku è tornato al centro sportivo di Castel Volturno per restarci: è con il Napoli e insieme al suo amico De Bruyne che continuerà a inseguire il sogno di giocare il quarto Mondiale della carriera. Per il momento si allenerà a parte, individualmente, ed è facile ipotizzare che non sarà convocato per la partita di lunedì con il Bologna. Ma non andrà fuori rosa. Insomma, una schiarita con il mondo azzurro dopo un mese e mezzo di lavoro in Belgio e il passaggio fugace di due settimane fa per incontrare il ds Manna con il suo agente. All’epoca, al culmine del caso nato dopo la scelta di seguire un percorso personalizzato tra Bruxelles e Anversa contrariamente alla volontà del club, si optò per chiuderla con una multa salata per non aver risposto a due convocazioni e con un periodo supplementare ad Anversa. Romelu non incontrò né i compagni né (soprattutto) l’allenatore, mentre ieri ha visto tutti. E con Conte ha anche parlato: un confronto sereno. È così che è stata ufficialmente definita la chiacchierata tra gli alfieri di una delle coppie simbolo degli ultimi anni del calcio italiano, un binomio apparentemente inscindibile che sta vivendo le conseguenze di una profonda frattura. Per ora va così, ma non è detto che non possa cambiare. Il rapporto è molto personale, troppe ne hanno vissute insieme tra l’Inter e il Napoli e tante sono le implicazioni umane da considerare, ma quantomeno ieri si sono guardati negli occhi“.