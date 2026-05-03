Schira: “Ecco quale sarà il futuro di Jesper Lindstrom”

Arrivano notizie riguardo il futuro di Jesper Lindstrom al Napoli. Arrivato nell’estate del 2023, l’ala destra danese é alla sua seconda esperienza in prestito: dopo la cessione in prestito all’Everton nell’estate del 2024, l’estate scorsa il club Partenopeo l’ha ceduto al Wolfsburg con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Come riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, sul suo profilo X, il club tedesco non riscatterà il calciatore danese classe 2000 che farà ritorno a Napoli per poi essere ceduto nuovamente nella prossima finestra di calciomercato estiva.