Il Mattino – Ecco la situazione riguardo i rientri di Di Lorenzo, Vergara e Neres

Manca sempre meno ormai ai rientri in campo di Giovanni Di Lorenzo (ultima partita il 31 gennaio contro la Fiorentina), Antonio Vergara (ultima partita il 6 marzo contro il Torino) e David Neres (ultima partita il 14 gennaio contro il Parma) con il Napoli dopo i loro infortuni. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, Di Lorenzo giocherà sicuramente la prossima partita contro il Bologna lunedì sera, bisogna solo capire se dal primo minuto o se entrando dalla panchina. Per quanto riguarda Vergara e Neres, entrambi dovrebbero tornare in gruppo la sera dell’11 maggio ovvero per la partita contro il Bologna.

Sempre Il Mattino sottolinea che c’é l’esigenza di recuperare tutti e tre al meglio in vista dell’estate e della ripresa della preparazione a Dimaro, nessuna fretta. Dunque Di Lorenzo, Vergara e Neres vorrebbero tutti e tre tornare in campo prima della fine della stagione.