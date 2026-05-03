Clamoroso Sky – “Inchiesta arbitri, possibili nuovi indagati nei prossimi giorni! Coinvolta l’Inter? Ecco cosa filtra”

L’inchiesta sugli arbitri si fa sempre più grave e profonda. Infatti, secondo quanto riportato dall’emittente Sky Sport, la Procura di Milano che sta portando avanti le indagini, sarebbe pronta a prorogare di altri 6 mesi l’inchiesta sotto specifica richiesta degli inquirenti. Nel mirino ci sarebbero diverse figure nel mondo arbitrale e non solo, e già nei prossimi giorni ci potrebbero essere nuovi indagati. Il punto focale rimane sempre il possibile favoreggiamento da parte della classe arbitrale, riguardo possibili designazioni ‘gradite’ ad alcune squadre. Da vedere se ci sarà la conferma del possibile coinvolgimento diretto dell’Inter e di altre società in merito, e di quali potrebbero essere le possibili conseguenze.