Como-Napoli sarà diretta da Fabbri di Ravenna. Doveri al Var

Scritto da:
Elia Falco
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Como Napoli
Il Napoli cade a Como

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentacinquesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Como al Sinigaglia il giorno sabato 2 maggio alle ore 18:00. L’incontro, sarà diretto dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Verrà assistito dai guardalinee Baccini e Bahri mentre il quarto uomo sarà Perri. Il Var sarà presieduto dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, e ad assisterlo ci sarà Di Bello.

COMO – NAPOLI Sabato 2/05 h. 18.00
FABBRI
BACCINI – BAHRI
IV: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: DI BELLO

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