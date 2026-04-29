CdS – Il punto sugli infortunati: Di Lorenzo mira il Como. Vergara invece il Bologna

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Napoli. Stando a quanto riportato, Giovanni Di Lorenzo farà un tentativo per essere tra i convocati della trasferta di Como. Dovrà invece posticipare il suo rientro Antonio Vergara, alle prese con una fascite plantare. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Con un rinforzo in più: è sempre più vicino alla convocazione il capitano, Giovanni Di Lorenzo, out nelle ultime undici di campionato e pronto a rientrare dopo il lungo stop per il problema al ginocchio del 31 gennaio contro la Fiorentina e un intervento al piede sinistro. Ci vorrà qualche giorno in più per Vergara, che proverà a tornare con il Bologna. L’ultimo degli indisponibili a rientrare – Lukaku a parte – sarà Neres”.