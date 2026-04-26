CorSport – Si riapre tutto per il rinnovo di Spinazzola con il Napoli

Il contratto di Leonardo Spinazzola con il Napoli scade il 30 giugno di quest’anno: dunque, nel caso il rinnovo con il club Partenopeo non dovesse arrivare, l’ex terzino sinistro della Roma può firmare per qualsiasi club da svincolato. Da diverse settimane Spinazzola é accostato alla Juventus e al Milan.

Inoltre, le condizioni di prolungare il contratto con il Napoli sembrano impraticabili per le rispettive esigenze, nonostante la volontà del calciatore di rimanere dove si trova attualmente. Tuttavia, come riportato dal Corriere Dello Sport, Spinazzola, il suo agente Davide Lippi, e il club Partenopeo hanno riaperto il confronto per il rinnovo con il Napoli in maniera positiva. Dunque, il rinnovo di Spinazzola non é più così improbabile.