Napoli-Cremonese sarà diretta da Doveri di Roma 1. Al Var Meraviglia

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentaquattresima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà la Cremonese il giorno venerdì 24 aprile alle ore 20:45, in un match fondamentale per blindare la zona Champions senza troppi patemi. L’incontro, sarà diretto dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Verrà assistito dai guardalinee Passeri e Fontemurato mentre il quarto uomo sarà Arena. Il Var sarà presieduto dal signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, e ad assisterlo ci sarà Di Paolo.

NAPOLI – CREMONESE Venerdì 24/04 h. 20.45

DOVERI

PASSERI – FONTEMURATO

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO