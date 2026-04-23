Moretto – Spinazzola al momento è più fuori che dentro al progetto Napoli

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Tra le altre, si è parlato anche della situazione di Leonardo Spinazzola, calciatore del Napoli in scadenza di contratto. Secondo quanto da lui riportato, al momento il calciatore è più fuori che dentro il progetto azzurro. I colloqui per il rinnovo sono fermi, e lui si sta guardando intorno, perché le offerte non mancano. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Spinazzola ha un contratto in scadenza a giugno. Ad oggi, l’orientamento è vederlo più fuori che dentro il progetto. Non c’è accordo sul rinnovo, le conversazioni sono leggermente ferme. Non sono state prese decisioni al 100%, e lo stesso Spinazzola ha delle offerte. Ad oggi è col Napoli, sta leggermente prendendo tempo e sta studiando le prossime mosse da fare, anche in base a chi sarà il prossimo allenatore”.