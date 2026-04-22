Il Mattino – Conte a Napoli sta bene, ma la sua permanenza è legata al discorso progettualità. La situazione

Non è solo una questione di trovare un accordo già esistente (contratto fino al 2027), ma quella di inquadrarsi su soldi e progetti. È così che Il Mattino parla a proposito della questione riguardante il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Il tecnico si trova bene al Napoli e non sarebbe tentato da nuove sfide come Nazionale o altri club. Ma, la sua decisione finale dipenderà dalla progettualità del club. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il contratto che lega Antonio Conte al club azzurro è ricco assai. Circa 8 milioni di euro (netti), soldi che indubbiamente fanno riflettere, soldi che certamente non potrebbero essere messi sul piatto dalla Figc qualora il nuovo presidente federale dovesse pensare di offrire ad Antonio la panchina della Nazionale. Che poi a dir la verità, Conte a Napoli ci sta bene. Motivo in più per non lasciare. Non sarà certo l’Italia a fargli cambiare idea e nemmeno un altro club. L’unica cosa che potrebbe incidere sulle decisioni future del tecnico è legata al discorso della progettualità. Antonio Conte è l’allenatore che «arriva primo o secondo», è l’allenatore che vuole lottare con il coltello tra i denti dall’inizio alla fine di ogni stagione ed è l’allenatore che ai blocchi di partenza di ogni campionato è sempre indicato come l’uomo da battere. Ha vinto lo scudetto al primo anno in azzurro e in questa stagione costellata da infortuni e difficoltà di vario genere ha alzato la Supercoppa a dicembre 2025 ed è ancora al secondo posto (a pari merito con il Milan) e fino a 10 giorni fa insidiava l’Inter per la conquista del tricolore. Ecco perché dovrà parlare con De Laurentiis e fare chiarezza sul progetto. Solo se questo non dovesse convincerlo pienamente potrebbe fare un passo indietro”.