CdS – Napoli-Cremonese, Conte cambia! Torna Rrahmani e scalpita Alisson. Le ultime

Antonio Conte cambia in vista di Napoli-Cremonese. Il tecnico potrebbe infatti cambiare ben tre uomini rispetto all’ultima sconfitta rimediata contro la Lazio. Sono infatti pronti il rientrante Amir Rrahmani, Alisson Santos e Miguel Gutierrez. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Pronti un po’ di cambi, dal rientro di Rrahmani per uno tra Beukema e Buongiorno alla possibilità di vedere Alisson titolare sulla trequarti, con McTominay a recitare da centrocampista. Come piace a lui. Non è ancora agevole indicare gli uomini che si accingono a essere sostituiti, ma basandosi alle sostituzioni operate anche sabato scorso è possibile che McT possa recitare al posto di Anguissa al fianco di Lobotka, se Ali sarà scelto per arricchire lo sviluppo offensivo. Le difficoltà palesate in attacco nelle ultime due partite, anzi nelle ultime quattro, sono cristallizzate in un dato a suo modo storico: nemmeno un tiro nello specchio della porta con la Lazio, un vuoto assoluto che in casa non si verificava da oltre vent’anni. Già con il Cagliari, il Milan e il Parma, però, erano venuti fuori evidenti limiti in fase avanzata e tra le nebbie, perlomeno contro il Diavolo e al Tardini, era stato Alisson a riaccendere la luce. Tra l’altro autore di un palo esterno durante il vano assalto finale contro la squadra di Sarri. Il brasiliano s’è ritagliato nelle gerarchie il ruolo di spaccapartite, dell’uomo in corsa, quello del cambio di passo. Ma venerdì, magari, la serata potrebbe spaccarla anche dall’inizio: non gioca titolare dalla sfida con il Lecce del 14 marzo, oltre un mese e quattro giornate. A sinistra potrebbe non essere l’unico cambio: Gutierrez insidia Spinazzola, è una possibilità. Servono energie nuove, fresche”.