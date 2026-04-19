CorSport – Previsto per domani il rientro a Castel Volturno di Lukaku

Come riportato dal Corriere Dello Sport, l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku é atteso domani al centro sportivo di Castel Volturno. L’ex Inter e Roma era rimasto in Belgio per seguire un percorso fisico tra Bruxelles e Anversa, dopo aver comunicato attraverso i social di aver rinunciato alla partecipazione alla tournée con la Nazionale Belga negli USA (durante l’ultima sosta delle Nazionali a fine marzo) in cui i Diavoli Rossi hanno affrontato gli USA e il Messico: il motivo di questa scelta di Lukaku era per un problema all’ileopsoas.

Tuttavia, il club Partenopeo fu contrario alla scelta dell’attaccante di seguire il percorso fisico in Belgio: dunque, é arrivata una multa per aver disatteso due convocazioni. Adesso bisogna capire cosa succederà nel caso Lukaku dovesse tornare a Castel Volturno domani: molto probabilmente ci sarà un faccia a faccia tra il calciatore, Antonio Conte e la dirigenza Partenopea per discutere di quanto accaduto. C’é la possibilità che il calciatore possa finire fuori rosa: nel caso dovesse andare così, c’é anche il rischio che Lukaku non partecipi al prossimo Mondiale con la Nazionale Belga.