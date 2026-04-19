Corbo: “Ecco quali sono gli argomenti che dovranno chiarire Conte e De Laurentiis nel corso del loro incontro”

Nei prossimi giorni é in programma un incontro tra l’allenatore del Napoli Antonio Conte e il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Lo scopo di quest’incontro é quello di definire il futuro del tecnico pugliese e della squadra Partenopea in vista della prossima stagione: da ricordare che il contratto di Conte con il Napoli scade nel 2027. Il direttore del quotidiano La Repubblica, Antonio Corbo, spiega nel suo editoriale che sono diversi gli argomenti importanti da chiarire nel corso dell’incontro.

Secondo Corbo bisognerà approfondire “le precoci e durissime esclusioni da Champions e Coppa Italia“. Inoltre bisognerà chiarire “un mercato confuso e pasticciato come il tema severo degli infortuni“: un riferimento agli arrivi in estate di Noa Lang (28 milioni di euro) e Lorenzo Lucca (35 milioni di euro), poi bocciati e ceduti in prestito a gennaio. Tuttavia, é anche un riferimento all’arrivo in estate di Sam Beukema (34 milioni di euro) che é rimasto molto spesso in panchina, nonostante l’emergenza infortuni in difesa.