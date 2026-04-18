Napoli – Lazio: Ecco le formazioni ufficiali

Dopo il pareggio deludente contro il Parma di Cuesta, il Napoli è definitivamente uscito dalla corsa scudetto con l’Inter e ora dovrà difendere il secondo posto per terminare la stagione con la qualificazione in Champions League.

I partenopei dovranno affrontare la Lazio di Sarri al Maradona per ottenere altri tre punti fondamentali per cercare di blindare il posto per la Champions League.

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Olivera, Buongiorno, Beukema, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, Politano, McTominay, De Bruyne, Hojlund. All.Conte

I partenopei scenderanno ancora in campo con i fab 4 e con gli stessi 11 visti contro il Parma. L’unico cambio è Beukema che giocherà al posto di Juan Jesus.

Lazio (4-3-3): Motta, Tavares, Romagnoli, Gila, Lazzari, Taylor, Cataldi, Basic, Zaccagni, Noslin, Cancellieri. All.Sarri