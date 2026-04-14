ADL sul futuro di Conte: “É un uomo serio e ha un contratto con me. Non ci abbandonerebbe all’ultimo minuto…”

Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’interessante intervista al New York Times, nella quale ha parlato del futuro anche del futuro di Antonio Conte: “Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Dopo due anni di costruzione di un Napoli molto forte, il club è anche una sua creatura. Quindi ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all’ultimo minuto.

Oppure… decide immediatamente e dice ‘vorrei andare’. Allora avrei tempo durante aprile e maggio per trovare qualcun altro per fare la sostituzione.

Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare la Nazionale senza neanche sapere chi è il Presidente FIGC, ci penserei cento volte”.