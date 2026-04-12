TuttoSport – Ecco come Conte utilizzerà Alisson Santos contro il Parma

Mancano poche ore alla partita di Serie A tra Parma e Napoli in programma oggi pomeriggio alle 15 allo Stadio Ennio Tardini. Occhi puntati sull’ala sinistra brasiliana dei Partenopei, Alisson Santos, arrivato in prestito dallo Sporting Lisbona nell’ultima finestra di calciomercato invernale.
Finora Alisson Santos ha giocato 7 partite in Serie A, segnando 2 gol e disputando delle ottime prestazioni. Fondamentale il suo ingresso dalla panchina nella partita di lunedì sera contro il Milan, partita terminata 1-0 per il Napoli. Come riportato dal quotidiano TuttoSport, Conte dovrebbe metterlo in panchina per il primo tempo, dopodiché potrebbe farlo entrare nel secondo tempo in caso di necessità.