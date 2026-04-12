TuttoSport – Contro il Parma giocano due big dal primo minuto, dubbio Milinkovic Savic-Meret

Oggi pomeriggio alle 15 il Napoli affronterà il Parma al Tardini in una partita che potrebbe essere importante per la lotta Scudetto. In caso di vittoria i Partenopei si portano a -4 dall’Inter capolista che questa sera farà visita al Como. Come riportato dal quotidiano TuttoSport, dovrebbero esserci due cambi rispetto alla formazione titolare vista lunedì sera contro il Milan. Politano, in panchina lunedì (poi é entrato e ha segnato il gol decisivo), é in vantaggio nel ballottaggio con Gutierrez, mentre Hojlund torna dal primo minuto dopo aver saltato il big match di lunedì per un virus intestinale.

Sempre come riportato da TuttoSport, l’unico vero dubbio di Conte é quello del portiere. Attualmente Milinkovic-Savic é in vantaggio nel ballottaggio con Meret. Da segnalare, però, che entrambi gli estremi difensori hanno giocato un tempo a testa nelle partitelle disputate in settimana.