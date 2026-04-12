Parma-Napoli 1-0 dopo 45′, Strefezza segna dopo 40 secondi

Termina il primo tempo allo Stadio Ennio Tardini con il Napoli che perde 1-0 contro il Parma.

La partita inizia malissimo per la squadra di Conte che, dopo 40 secondi, é già in svantaggio. Rinvio di Suzuki, sponda aerea di Elphege per Strefezza che entra in area e batte Milinkovic-Savic con un destro a giro che colpisce il palo prima di finire in rete. 1-0 per il Parma. Il Napoli prova a reagire con diversi cross, ma la difesa gialloblù resiste. C’é anche un attimo di nervosismo tra Strefezza e Juan Jesus.

Il Napoli prova a entrare in partita con i tiri da fuori di De Bruyne e Anguissa, entrambi bloccati dalla difesa del Parma. Passano i minuti, e gli uomini di Conte accelerano i ritmi ma faticano a creare vere e proprie palle gol. Nel complesso, l’unico episodio da segnalare nei primi 30 minuti di gara é il gol di Strefezza arrivato dopo soli 40 secondi.

Al minuto 32 il Parma si rende pericoloso da calcio d’angolo, con Nicolussi Caviglia che calcia il pallone addosso a Milinkovic-Savic a un metro dalla porta: il pallone, però, era già uscito dal campo. Dall’altro lato De Bruyne prova a crossare il pallone per Hojlund, ma l’attaccante danese non riesce ad arrivarci.

A 5 minuti dall’intervallo gli ospiti ci riprovano ancora di testa con Anguissa: il pallone esce, ma l’arbitro Di Bello aveva fermato il gioco aveva fermato il gioco per fallo di McTominay. Rischia parecchio Milinkovic-Savic che esce quasi a meta campo, ma Delprato non riesce ad approfittarne.

Il Napoli vuole segnare il pareggio prima dell’intervallo, ma Hojlund non riesce ad approfittarne dopo che la difesa gialloblù blocca un tiro di McTominay durante una mischia sugli sviluppi di un corner. Il primo tempo finisce, dunque, 1-0 per il Parma che ci ha messo 40 secondi a passare in vantaggio. Il Napoli ha provato a reagire ma non é riuscito a rendersi realmente pericoloso nel corso della gara.