McTominay: “Per noi queste partite sono difficili, se non gli avessimo regalato un gol le cose sarebbero state diverse. Sullo scudetto…”

Ecco le dichiarazioni di McTominay ai microfoni di Dazn nel post partita di Parma – Napoli:

Sul sogno scudetto: “Nulla è ancora finito per quello che sappiamo. Oggi è stata molto difficile, dobbiamo continuare normalmente. Questo è il calcio, a volte ci sono dei risultati che non ci piacciono e questo è uno di quelli”.

Sulla tensione nell’aspettare l’Inter: “Per noi queste partite sono difficili, se non gli avessimo regalato un gol le cose sarebbero state diverse. Dobbiamo continuare ad allenarci come al solito, questo è il calcio. L’ambiente difende con la squadra poi e bisogna di scomporre gli avversari, abbiamo fatto quello che dovevamo fare ma non è bastato”.

Su come sarebbe andata la stagione senza infortuni: “A caldo si dicono cose più vere, e per me era vero quello che ho detto dopo San Siro. Abbiamo avuto tanti infortuni, e per competere su più fronti abbiamo bisogno di giocatori. Abbiamo un grande gruppo, non piangeremo su come è andata questa stagione e vedremo cosa succederà. Fa parte del gioco. Ha giocato e sfruttato le proprie opportunità anche chi prima ha giocato meno, sarebbe potuta andare in un altro modo”.