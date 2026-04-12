DAZN – De Bruyne: “Dobbiamo pensare a vincere più partite possibili”

A margine del match tra il Parma e il Napoli, ecco le parole rilasciate da Kevin De Bruyne, centrocampista belga della squadra di Antonio Conte, ai microfoni di DAZN.

“Sto bene per il momento, questa é la cosa più importante. Ho avuto altri infortuni in carriera, sono sempre tornato. Non é mai facile rientrare, però mi sento bene. Noi dobbiamo pensare al nostro lavoro, ovvero provare a vincere più partite possibili. Ogni tanto stai davanti, ogni tanto stai dietro: dobbiamo sperare che l’Inter faccia qualche errore, e noi vincere sempre“.