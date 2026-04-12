Conte:”Non dovevamo permettere al Parma di andare avanti. Sul sogno scudetto…”

Ecco le dichiarazioni di Conte a Dazn nel post partita di Parma – Napoli:

Sulla partita: “ma non c’è da commentare è troppo evidente. Questo tipo di situazioni le proviamo tante volte poi spesso si è più emotivi e non si fa la scelta giusta. Dispiace perchè sapevamo di trovare una squadra con blocco basso e ai ragazzi ho detto a fine partita che ci sono cose leggerissime tra chi vince e chi non vince. Dovevamo essere più attenti invece abbiamo preso subito gol e hanno fatto le barricate, ho poco da rimproverare ai ragazzi perchè la partita è subito stata in salita, abbiamo avuto tante occasioni per segnare in particolare quella di Elmas che è stata clamorosa ma ci teniamo questo punto anche se oggi non dovevamo permettere al Parma di andare avanti”.

Sul sogno scudetto: “mancano ancora sei partite e l’Inter deve ancora giocare. Era un sogno legato a chi ci stava davanti e vedendo i numeri dell’Inter era un sogno molto ardito da realizzare. Dispiace perchè avremmo potuto mettere altri due punti per la zona Champions ma l’Inter deve ancora giocare col Como. Ora mancano sei partite e sappiamo ciò che è stato questo campionato e di quello che bisogna ancora fare”.