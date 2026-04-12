DAZN – Conte: “Il nostro obiettivo é la qualificazione in Champions”

In attesa della partita di Serie A tra Parma e Napoli, l’allenatore della squadra Partenopea, Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

“Abbiamo un obiettivo da conquistare ovvero la qualificazione in Champions che é molto importante. Adesso siamo al secondo posto e cerchiamo comunque non solo di guardare indietro ma anche di guardare chi ci sta davanti, sapendo che chi sta davanti comunque dipende da sé stessa.

Contro il Parma bisognerà avere pazienza, bisognerà avere qualità nel girare la palla in questi spazi chiusi. Questa settimana, e anche in quella scorsa, ci siamo allenati molto sotto questo punto di vista. Non bisogna mai perdere l’equilibrio perché tante volte quando non riesci a trovare il gol sei portato ad andare avanti con tanti giocatori, e si rischia di perdere quell’equilibrio necessario nelle ripartenze che poi possono diventare letali.

Questa é una delle 7 partite rimanenti, quindi qualsiasi risultato accadrà, la settimana prossima potremo fare le stesse considerazioni. Io posso dire che in questi due anni a Napoli, con il Parma abbiamo sempre trovato difficoltà. L’anno scorso all’andata vincemmo nel recupero, pareggiammo 0-0 al ritorno, e abbiamo pareggiato 0-0 in casa quest’anno. Io vedo un po’ le statistiche e le difficoltà che abbiamo incontrato contro questa squadra nel far gol. Per questo motivo so che oggi ci aspetta un impegno molto difficile“.