Romano: “Joao Gomes opportunità di mercato per il Napoli, ma servirà effettuare delle scelte a centrocampo. Vi spiego”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità sul mercato del Napoli sul proprio canale YouTube. Si è parlato a proposito del profilo di Joao Gomes, centrocampista seguito dai partenopei per l’estate. Il brasiliano, in uscita dal Wolverhampton, è seguito dagli azzurri così come da altri club. Al momento però, i contatti non sono ancora in fase avanzata. Di seguito, ecco quanto svelato.

“Joao Gomes può essere un’opportunità per il mercato, visto che il Wolverhampton retrocederà. Se ne è parlato a gennaio, ma non ci sono mai state possibilità. A giugno può essere un’altra storia. Il Napoli continua a parlarne con l’agente Jorge Mendes. Sul brasiliano ci sono anche squadre spagnole e soprattutto inglesi. Mendes lavora a quest’affare come un’opportunità per i vari club. Il Napoli ha tanti centrocampisti a livello numerico, per cui andranno effettuate delle scelte. Siamo in fase embrionale, non avanzata. Sicuramente il Napoli si sta guardando intorno, ma anche per caratteristiche lui come Rios sono visti come calciatori diversi. Non è un discorso di nome. Ugarte è stato solo offerto al Napoli, così anche nell’estate 2025, ma gli azzurri hanno altre priorità. Un altro nome che circola è quello di Goretzka, è stato molto vicino a gennaio all’Atletico Madrid. Su di lui ci sono tante squadre italiane come la Juventus. Al momento però i discorsi non sono avanzati per nessun club”.